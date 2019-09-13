Рынок венчурных сделок в России за полгода составил $248,1 млн

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Рынок венчурных сделок в России за шесть месяцев текущего года вырос на 161% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, говорится в ежегодном обзоре венчурной индустрии России "MoneyTree: навигатор венчурного рынка" за 2018 год и первое полугодие 2019 года, представленном Российской венчурной компанией (РВК) и PwC.

"Рынок венчурных сделок в России за шесть месяцев 2019 года вырос на 161% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг $248,1 млн. Всего на рынке было совершено 129 сделок по сравнению с 87 сделками в первом полугодии 2018 года. Средний чек инвестиций увеличился вдвое - с $1,5 млн до $3,1 млн", - приводит пресс-служба РВК информацию из обзора.

По итогам 2018 года рынок вырос на 78%, до $433,7 млн против $243,7 млн в 2017 году. В то же время количество сделок по сравнению с 2017 годом незначительно сократилось - с 205 до 195. "Таким образом, российский венчурный рынок показал почти трехкратный рост в первом полугодии 2019 года и двукратный рост в 2018 году по сравнению с 2017 годом", - отмечается в пресс-релизе.

Средний размер сделки в первом полугодии 2019 года вырос до $3,1 млн. Год назад этот показатель был равен $1,5 млн. Обращает на себя внимание почти семикратный рост среднего размера сделки на стадии расширения (с $2 млн до $13,3 млн).

Положительная динамика этого показателя связана с трансформацией венчурной модели и постепенным размытием границ между венчурными и прямыми инвестициями. На ранней стадии средняя сумма сделки увеличилась в 2,5 раза (с $0,9 млн до $2,3 млн). На стадии стартапа наблюдался двукратный рост объемов - с $1,2 млн до $2,7 млн.

Крупнейшие сделки и отрасли-лидеры

Как отмечается в отчете, крупнейшими сделками стали покупка 18,7% акций Ozon.ru АФК "Система" в марте 2019 года за 119,3 млн долларов, сделка c участием РФПИ, Rusnano Sistema Sicar и стартапа WayRay на общую сумму $80 млн в сентябре 2018 года, а также еще одна сделка АФК "Система" и Ozon.ru в декабре 2018 года размером $57 млн.

"В разрезе стадийной структуры, спрос инвесторов продолжает смещаться в сторону более зрелых проектов. В первом полугодии 2019 года 60% от общей суммы инвестиций пришлось на стадию расширения, в то время как в первой половине 2018 года - 55%. В 2018 году 80% всех сделок в стоимостном выражении приходилось на стадию расширения, в 2017 году их доля составляла 68%", - считают авторы отчета.

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций традиционно остается сектор информационных технологий.

По итогам первой половины 2019 года в секторе наблюдалась положительная динамика как по количеству сделок, так и по общему объему привлеченных средств. При этом лидером стал подсектор электронной коммерции. В 2018 году сделки в секторе информационных технологий составили 94% от общей суммы всех сделок на рынке. Доля секторов биотехнологий и промышленных технологий составили 3,3% и 2,7% соответственно.

Корпоративные инвесторы становятся все более активными игроками на венчурном рынке. В стоимостном выражении объем таких сделок увеличился почти втрое - с $34 млн в 2017 году до $89,9 млн в 2018 году. Наиболее активными венчурными инвесторами стали "Сбербанк", "Яндекс", МТС и Mail.Ru.

По итогам шести месяцев 2019 года состоялось 13 выходов инвесторов, что на восемь выходов больше, чем в первой половине 2018 года. Их суммарная стоимость составила $53,2 млн. Число выходов инвесторов в 2018 году увеличилось на 7% до 32 сделок, а суммарная стоимость - на 61% до $128,9 млн по сравнению с $79,9 млн в 2017 году. Крупнейший экзит - покупка МТС сервиса Ticketland.ru в феврале 2018 года за $55 млн, что стало выходом для фонда iTech Capital, Сергея Солонина и ряда инвесторов.

Новый этап развития венчурного рынка

"Российский венчурный рынок переживает новый этап развития, а его показатели демонстрируют устойчивую положительную динамику третий год подряд. При этом ландшафт венчурной отрасли, структура отраслевых и стадийных предпочтений постепенно трансформируются по образцу зрелых рынков западных стран. Ключевым фактором роста предложения капитала становятся корпоративные игроки, которые активно осваивают венчурный инструментарий и формируют портфель инновационных проектов. Создание корпоративных венчурных фондов, предоставление для них финансового рычага и экспертной поддержки станет одним из приоритетов деятельности РВК в ближайшие годы", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора - инвестиционного директора РВК Алексея Басова.

По словам руководителя практики сопровождения сделок PwC в России Олега Малышева, общий объем венчурной экосистемы России в 2018 году составил $662 млн, что на 61% больше, чем годом ранее, по итогам первого полугодия 2019 года рынок продемонстрировал двукратный рост по сравнению с первой половиной 2018 года, составив $348 млн.

"Это может свидетельствовать о развитии рынка, так как российские инвесторы участвуют в крупных сделках вместе с международными фондами, хотя и зачастую выступают миноритарными инвесторами в раундах инвестиций. Оптимизм инвесторов в связи с постепенной стабилизацией экономики, рост активности корпоративных фондов, заинтересованность зарубежных стратегических инвесторов также будут и дальше способствовать укреплению российского венчурного рынка", - приводит пресс-служба РВК слова Малышева.

О компаниях

АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 26,8 млрд рублей. В портфель фондов РВК входит 202 портфельные компании. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд рублей.

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