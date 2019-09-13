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Набиуллина считает, что печатный станок и "дешевые деньги" помешают экономическому росту

Как отметила глава Центробанка, повышение благосостояния людей является конечно целью работы регулятора

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Включение печатного станка и "дешевые деньги" помешают экономическому росту России. Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме АБР "Банки России - XXI век".

"Мы часто слышим обвинения, что у Центрального банка нет цели экономического роста, Центральный банк не думает об экономическом росте. На самом деле, конечно, глубоко не так. По всем направлениям у нас конечной целью являются поддержание экономического роста и повышение благосостояние людей. Когда нас в этом обвиняют, обычно упрекают в том, что мы не включаем печатный станок для того, чтобы поддержать экономический рост. На наш взгляд, включение печатного станка и излишне "дешевые деньги" не помогут экономическому росту, а помешают экономическому росту", - сказала она.

Ранее вопрос о количественном смягчении неоднократно поднимал бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, к политике количественного смягчения прибегали США, Япония, страны Евросоюза. Он предложил осуществить денежную эмиссию, чтобы создавать условия для отдельных компаний, секторов экономики, наращивать спрос.

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