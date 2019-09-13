Новый кольцевой маршрут поезда из Москвы в Москву пройдет через Тулу и Калугу

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Кольцевой маршрут Москва - Калуга - Тула - Москва "Федеральной пассажирской компании" позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово. Поезда начнут курсировать с 1 ноября, говорится в сообщении ФПК.

Как отмечается в пресс-релизе, открытие маршрута приурочили к 500-летию Тульского кремля. Два ночных поезда будут отправляться ежедневно с 1 ноября с Киевского вокзала в 18:40 и Павелецкого вокзала в 20:33. Они проследуют с остановками: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово. Поезда будут включать в себя вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

АО "Федеральная пассажирская компания" - дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании.