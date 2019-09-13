Греф считает, что Минфин не должен заниматься выработкой экономической политики

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин не должен заниматься выработкой экономической политики, потому что макроэкономика - это не только сбалансированный бюджет. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.

"Макроэкономика - это не только сбалансированный бюджет, макроэкономика - это, в первую очередь, те цифры экономического роста, это темпы роста инвестиций, темпы роста доходов населения и т.д. А все-таки у нас там не все хорошо, и потому собственно мы сегодня дискутируем, у нас с макроэконоимкой не все очень замечательно. Часть предпосылок действительно хорошие, и очень качественная политика Минфина в части бюджетной сбалансированности - она не вызывает сомнений. Проблема в том, что у нас Минфин занимается выработкой экономической политики. Никогда ни в одной компании не позволят себе финансового директора назначить ответственным за новую стратегию, за выполнение ее. Очевидно, что - прямое противоречие", - сказал Греф.

"Ни одна компания не назначит ответственным за экономический рост того, кто в него не верит", - возразил модератор дискуссии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Греф в ответ признался, что не верит в то, что нацпроекты дадут результат с точки зрения экономического роста.

"Я тоже не верю. Я не верю, потому что я не вижу там связи между тем, что запланировано, и теми цифрами, которые будут на выходе. Нас история рассудит, через два года будет все понятно", - сказал глава Сбербанка.

Греф отметил, что еще можно все поправить, перенаправив деньги на создание новой модели в образовании, здравоохранении, госуправлении, судебной системе.