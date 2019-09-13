Костин предложил передать банк "Открытие" на безвозмездной основе Альфа-банку

СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что банк "Открытие", которым сейчас владеет Банк России, можно было бы передать на безвозмездной основе крупнейшей частной кредитной организации - Альфа-банку. Такое мнение банкир высказал на форуме АБР "Банки России - XXI век".

Ранее в ходе дискуссии на площадке форума председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что скептически относится к возможности приватизации "Открытия".

"Я предложил бы банк "Открытие" просто бесплатно передать в Альфа-банк", - сказал Костин.

Провести передачу банка можно было бы через залоговый аукцион, уточнил он. "А то банк "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ скоро, что его и не продашь, он будет такой дорогой", - добавил банкир.

Костин также отметил, что Альфа-банк является витриной банковского сектора России.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года, Бинбанк - в сентябре. Позднее ЦБ объявил о планируемом объединении банков. Бинбанк был присоединен к "Открытие" 1 января 2019 года. ЦБ сохраняет планы по частичной продаже акций "Открытия" в 2021 году.