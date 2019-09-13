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Минэнерго надеется на реализацию первых льготируемых проектов в нефтехимии к 2024 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России совместно с Минфином в ближайшие несколько недель внесут предложения по комплексной программе стимулирования нефтехимии, чтобы к 2024 году иметь первые реализованные проекты в этой отрасли. Об этом в ходе Московского финансового форума заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Не нарушая баланса, который сейчас сложился в экономике, имея достаточную привлекательность для выделения, для отбивки СУГ, необходимо разработать стимулы для использования их в пиролизе. Как раз над этим сейчас работаем, и я надеюсь, что в ближайшие несколько недель совместно с Минфином выйдем с конкретными предложениями в области комплексной программы стимулирования нефтехимии, не только этана. Чтобы принять это максимально быстро, чтобы к 2024 году мы могли иметь первые реализованные проекты", - сказал Сорокин.

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