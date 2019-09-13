Минфин обеспокоен тем, что к 2033 г. 90% нефтедобычи в РФ может льготироваться из бюджета

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ обеспокоен ростом льгот, выделяемых на поддержку добычи нефти в России - к 2033 году до 90% отрасли может работать за счет поддержки бюджета, в то время как отдача в виде инвестиций не растет. Об этом заявил на Московском финансовом форуме директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Если брать долгосрочную оценку, то к 2033 году доля льготируемой добычи нефти в РФ вырастет до 90% совокупной налогооблагаемой добычи нефти. Объем предоставляемых льгот при цене нефти в $60 за баррель составит порядка 2,3 трлн рублей. Это астрономические цифры. Но увеличение льгот абсолютно не приводит к росту инвестиций!", - сказал он.

По мнению Сазанова, на размер инвестиций влияет главным образом не предоставление льгот, а котировки нефти. "Инвестиции практически стабильны. Это влияет только на рост прибыльности отрасли. Это точно не ведет к росту инвестиции и дополнительного добавочного продукта", - считает глава департамента.

По прогнозу Минфина, из-за льгот к 2024 году потери могут составить 0,5% ВВП базовых нефтегазовых доходов бюджета, к 2030 - 1,1% ВВП. "В сегодняшних реальных деньгах это составит порядка 500 млрд рублей в 2024 году и 1 трлн рублей в 2030 году", - отметил Сазанов. Соответственно, для выпадающих доходов придется искать источники компенсации.

Как заявил сегодня на форуме замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, рост инвестиций в отрасли сдерживается тем, что затраты на добычу одной тонны нефти по сравнению с советским периодом удвоились, при этом качество новых запасов падает. "Мы видим, что с 2021 года возможно начало падения добычи, потому что новых крупных гринфилдов уже нет без учета арктического потенциала", - пояснил он.

При этом прогноз Минэнерго по росту льгот в нефтянке совпал с оценкой Минфина. Доля льготируемой добычи к 2035 году, как ожидают в Минэнерго, вырастет до 80%. "Ответ здесь простой - та добыча, которая не льготируется, будет падать и очень быстрыми темпами", - отметил Сорокин. По словам замглавы Минэнерго, с падением инвестиций в неокупаемую добычу будет снижаться и объем налоговых отчислений. "Минимальный эффект от мер стимулирования - это примерно 4 трлн рублей инвестиций, которые приведут к росту инвестиций на 1,4 трлн рублей в смежных отраслях. Плюс налоговые отчисления", - сказал он.