Греф предсказал уход всех посредников из экономики благодаря цифровизации

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цифровизация экономики приведет к исчезновению из нее всех посредников. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф на Московском финансовом форуме.

"Посредники с рынка уходят. Сейчас коллега из ЦИАН сказал в отношении того, что риэлторы потихонечку исчезают - исчезнут все посредники. Мы видим у нас в "Дом.Клик" все то же самое - мы работали с риэлторами сначала, а потом их поляна все сужается и сужается, потому что экономика меняется радикальным образом, все посредники уйдут с рынка", - сказал он.

Греф положительно оценил опыт Федеральной налоговой службы в области бесконтактного налогового администрирования в сфере самозанятых (приложение "Мой налог" - прим. ТАСС). По его мнению, "за этим будущее" и "это меняет всю картину".

Он обратился к главе ФНС Михаилу Мишустину с призывом распространять технологии бесконтактного налогового администрирования на все виды налогов.

"Что вы делаете - вам столько налоговых инспекторов не нужно, потому что мы [Сбербанк] становимся налоговыми инспекторами, "Яндекс" промотирует среди своих клиентов, мы среди своих... Это нужно сделать во всех сферах и со всеми налогами. Не пытайтесь замахнуться собой, вы не сможете покрыть собой все, всю поляну. Через нас, через большое количество компаний вы сможете дотянуться до клиента, и делайте выгодным и прозрачным, прозрачность должна быть выгодной для людей", - сказал Греф.