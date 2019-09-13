Дилеры предложили сертифицировать автосервисы в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) предлагает ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации автосервисов в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Мы предлагаем ввести многоуровневую саморегулируемую систему сертификации организаций, осуществляющих сервисное обслуживание а/м, в зависимости от степени технической оснащенности станций и квалификации сотрудников. В данной системе саморегулирование может осуществляться через профильные организации (Ассоциация РоАД, Автомобильная сервисная ассоциация)", - сообщили в РоАД.

В РоАД уточнили, что получение базового уровня будет носить заявительный характер, а для осуществления сложного технического ремонта потребуется допуск в соответствии с требованиями производителей автомобилей и оборудования, законодательства РФ и профессиональных стандартов.

"Если ты хочешь ремонтировать двигатель, коробку передач, системы безопасности автомобиля, то тогда резонно предоставить документы, подтверждающие квалификацию персонала, наличие оборудования и легального программного обеспечения. Мы же все прекрасно понимаем на каком ПО работают бесконечные диагносты в гаражах", - отметил президент РоАД Олег Мосеев. - Люди, которые говорят "не трогайте самозанятых", они просто боятся, что этим людям придется в какой-то момент стать легальными, нести ответственность и платить хоть какие-то налоги".

Как отметили дилеры, на сегодняшний день порядка 80% сервисного рынка находится в нерегулируемой части и даже в "серой зоне". Лишь малая часть негарантийного парка автомобилей проходит обслуживание в официальных дилерских центрах и в независимых СТО, остальная часть - в "гаражах", в которых чаще всего отсутствует сертифицированный персонал, необходимое оборудование, а также непрозрачно налогообложение. "Это создает серьезную проблему для безопасности дорожного движения, поскольку чаще всего а/м после ремонта в таких организациях не соответствуют техническим регламентам и требованиям безопасности, а потребитель слабо защищен законом", - считают в РоАД.