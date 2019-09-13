В Приватбанке заявили, что арбитраж Гааги отказал РФ в пересмотре иска о крымских активах

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Постоянная палата арбитражного суда в Гааге отказала Российской Федерации в требовании пересмотреть вопросы юрисдикции и нарушения обязательств по иску Приватбанка в деле о потерях активов учреждения в Крыму. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе банка.

"Постоянная палата арбитражного суда в Гааге по делу о защите инвестиций против Российской Федерации отказала РФ в требовании просмотра решенных вопросов юрисдикции производства и нарушенных обязательств", - говорится в сообщении. Данное решение является промежуточным, суд переходит к следующему этапу рассмотрения иска.

В Приватбанке напомнили, что арбитраж приступил к слушаниям по данному делу 13 апреля 2015 года. Основанием для подачи иска в банке называли нарушения со стороны РФ обязательств относительно активов в Крыму, предусмотренных Соглашением между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В сентябре 2014 года Госсовет Крыма принял решение национализировать имущество Приватбанка, которое находится на территории республики.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.