Reuters: конгрессмены США потребовали у Google и Apple документы для расследования

ТАСС, 13 сентября. Группа законодателей из юридического комитета Палаты представителей Конгресса США направила крупнейшим американским компаниям цифровой экономики запрос о предоставлении корпоративной документации для проведения антимонопольного расследования. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление комитета.

Запрос был направлен крупнейшему в мире интернет-магазину Amazon, корпорации Apple, компании Facebook, а также компании Alphabet, которой принадлежит поисковик Google.

Комиссия, направившая запрос, включает в себя конгрессменов как от Демократической партии, которая контролирует юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, так и от партии республиканцев. Это не первое расследование в отношении крупнейших американских технологических компаний, которое проводят разные ветви власти США.

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Как сообщало агентство, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили в Палате представителей Конгресса США.

В понедельник генпрокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что власти 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико начинают расследование по подозрению Google, принадлежащей американской корпорации Alphabet, в нарушении антимонопольного законодательства. На прошлой неделе генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что она возглавит проведение антимонопольного расследования в отношении деятельности американской компании Facebook. Разбирательство будет проводиться командой генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо и округа Колумбия.

В июле Федеральная комиссия по торговле (ФКТ) США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд в рамках расследования в связи с передачей корпорацией личных данных пользователей сторонней компании для использования в маркетинговых целях.