Минкомсвязь предложит Китаю провести перепись населения в КНР с помощью ОС "Аврора"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предложит Китаю провести перепись населения в КНР при помощи устройств на российской операционной системе (ОС) "Аврора". Такой вариант будет предложен, если в РФ перепись пройдет с использованием китайских гаджетов и российской ОС, сказал журналистам замглавы министерства Михаил Мамонов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что китайская Huawei ведет переговоры об установке "Авроры" для проведения переписи населения на свои планшеты. Речь идет о 360 тыс. устройств в рамках пилотного проекта. При этом в "Ростелекоме" отмечали, что поставщик планшетов будет определяться осенью в соответствии с "установленными закупочными процедурами" и на основе открытого конкурса.

"Мы будем предлагать китайской стороне использование такой операционной системы для нужд чиновников двух стран. Если сейчас Huawei удастся победить в конкурсе, который будет проводить "Ростелеком" на закупку оборудования для проведения переписи, то мы можем вторым этапом попробовать такую же перепись провести с помощью системы "Аврора" в Китае", - сказал он по итогам закрытой встречи подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Мамонов отметил, что лабораторные опыты по установке "Авроры" на устройство Huawei завершены. "В целом система "ложится" на продукцию Huawei, сказано в экспертном заключении. Никакого непреодолимого отторжения не существует", - заключил он.

"Аврора" (прежнее название - Sailfish Mobile OS Rus) - первая отечественная мобильная операционная система, разработана на базе открытой платформы Sailfish от финской Jolla, созданной бывшими сотрудниками Nokia. По мнению разработчиков, устройства на базе "Авроры" смогут обеспечить безопасность передачи данных в госсекторе, корпоративной сфере и для обычных потребителей, которым важна конфиденциальность. Система может быть установлена на любые мобильные устройства, успешно прошла сертификационные испытания ФСБ России, зарегистрирована Роспатентом и внесена в реестр отечественного программного обеспечения.