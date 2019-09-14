"КамАЗ" объявил о старте продаж новой линейки полуприцепов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "КамАЗ" объявил о выходе на рынок новой линейки четырехосных полуприцепов, производящихся на дочернем предприятии компании в Башкирии - ПАО "НефАЗ". Об этом говорится в сообщении, распространенном предприятием в субботу.

"Торгово-финансовая компания "КамАЗ" объявила о старте продаж четырехосной линейки полуприцепов, в числе которых полуприцеп-бензовоз, полуприцеп-самосвал и бортовой полуприцеп-зерновоз", - говорится в сообщении.

Представленные полуприцепы являются четырехосными и предназначены для эксплуатации с магистральными тягачами с колесной формулой 4х2. Применение таких полуприцепов позволяет повысить максимально допустимую массу автопоезда с 40 до 44 тонн и увеличить количество перевозимого груза. Гарантийный срок на полуприцепы составляет 24 месяца.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. Группа организаций ПАО "Камаз" объединяет 109 компаний на территории России, СНГ и дальнего зарубежья.