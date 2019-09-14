Плавучая АЭС вдохнет новую жизнь в развитие Чукотки

ПЕВЕК /Чукотский АО/, 14 сентября. /ТАСС/. Новая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), которая появилась в субботу в самом северном городе России Певеке, станет надежным источником тепло- и электроснабжения жителей города и близлежащих регионов, а также поможет Чукотке интенсифицировать свое развитие. В регионе уверены, что новый энергообъект поможет не только решить бытовые вопросы горожан, но и оставит положительный след на экономической и социальной жизни всего региона.

"Новая жизнь, новая эра для Чукотки и новая эра для развития региона. Энергоблок пришел к месту своей постоянной приписки - город Певек, - и в декабре мы рассчитываем получить первые киловатты электроэнергии, - сказал губернатор региона Роман Копин на торжественной церемонии, посвященной завершению швартовки плавучего энергоблока "Академик Ломоносов" в порту Певека, на которой также присутствовал корреспондент ТАСС. - Это значит, что будет развиваться промышленность, будут рабочие места, люди смогут работать, растить детей, у Чукотки есть будущее".

"Академик Ломоносов"

Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", прошедший около 5 тыс. км по Северному морскому пути из Мурманска в Певек, в субботу прибыл на место своего постоянного базирования. В Певеке из ПЭБ после подключения блока к наземной инфраструктуре, позволяющей выдавать на большую землю электроэнергию и тепло, будет создана атомная электростанция. В результате Чукотка станет самым "атомным" регионом, в котором до вывода из эксплуатации Билибинской АЭС будет работать две атомные станции.

"Основные этапы, которые нам предстоят, это интеграция энергоблока в энергосети береговой площадки, постановка под напряжение подстанции "Береговая", подключение к энергосистеме Чукотки и подключение к энергосетям города Певека. Это основная задача, которая нам предстоит", - сообщил журналистам директор филиала "Концерн Энергоатом" "Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС" Виталий Трутнев, говоря о планах на ближайшее время.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) станет одиннадцатой в России и самой северной в мире. Энергообъект электрической мощностью 70 МВт и тепловой - 50 Гкал/ч может обеспечить светом и теплом до 100 тыс. человек. Сейчас в Певеке живет 5 тыс. человек, "излишки" вырабатываемой электроэнергии будут способствовать развитию промышленности региона.

"Чукотка в настоящее время добывает около 10% драгоценного металла (золота) в стране. Атомная станция будет обеспечивать действующие проекты, например, Майское месторождение, которое недалеко от Певека, и новые проекты, такие как Кекура - это крупное золоторудное месторождение, и месторождения Баимской рудной зоны - прежде всего, это медное месторождение, но там есть и другие металлы. Таким образом, регион становится полиметаллическим регионом, и его экономика становится более устойчивой, не зависящей только от одного вида деятельности, более диверсифицированной", - сказал Копин.

До конца этого года плавучая АЭС начнет выдавать первые киловатты электроэнергии в сеть Певека, а уже весной, после прохождения зимы, станция будет подавать тепловую энергию в дома жителей города. После завершения строительства линии электропередачи (ЛЭП) Билибино - Певек, которую ведет генерирующая компания "Русгидро", электроэнергия с плавучей АЭС пойдет дальше портового города.

Социальное значение

Немаловажно, что наличие в регионе новой атомной электростанции поможет, по мнению главы городского округа Певека Николая Леванова, удержать молодежь в регионе.

"Естественно, мы ожидаем приток молодежи. Во всяком случае, смену тренда на то, что те, кто уезжает и получает высшее образование, не возвращается. Наверное, наступит момент, когда будут возвращаться", - отметил он.

Ранее директор дирекции Северного морского пути госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша в интервью официальному журналу ВЭФ, прошедшему на первой неделе сентября 2019 года, сообщил, что в целом развитие Северного морского пути, над которым сейчас работает Росатом, откроет новые возможности рынка труда, причем не только на Чукотке, где появилась новая атомная электростанция, а во всех регионах Арктики.

Он отметил, что это рабочие места с хорошей оплатой труда "для крепких, здоровых мужчин, которыми могут интересоваться девушки любой страны мира".

Большое будущее

"Академик Ломоносов" как первый в своем поколении плавучих атомных электростанций может стать "достойным образцом" для будущих ПАТЭС, которые востребованы как в российской Арктике, так и за рубежом.

"Я думаю, что такие энергоблоки в ближайшее время будут достаточно востребованы, даже видно по тому, как много стран ведут подобные работы. Все, что требовалось в мире в части большой энергетики, строится или будет строиться в ближайшее время, а вот этот размер малой энергетики от 10 МВт до 400-500 МВт действительно может быть хорошо востребован", - сказал Рукша.

Кроме Арктики, плавучие АЭС малой мощности могут быть интересны островным государствам, странам Африки и другим. Причем не только для выработки электроэнергии, но и опреснения воды. Но пока новых заказов на плавучие атомные блоки Росатом не получал.

Подробности маршрута

"Академик Ломоносов" преодолел путь от Мурманска до Певека и пересек четыре моря, впадающих в Северный Ледовитый океан, за срок не многим более двух недель при прогнозных 35-40 сутках.

"Предварительно считалось, что потребуется суть ли 35-40 суток, на деле практически в два раза быстрее. И надо отдать должное, что в этом году Северный Ледовитый океан достаточно открыт был в сентябре, поэтому транспортировка из Мурманска в Певек прошла достаточно успешно", - сказал Рукша.

Однако одним из наиболее напряженных моментов оказалась швартовка плавучего энергоблока к мол-причалу, которая заняла порядка пяти часов.

Задача изначально не представлялась легкой - впервые в жизни капитану плавучего энергоблока надо было пришвартовать довольно громоздкого "Академика Ломоносова" в созданной для него гавани. Однако сам капитан энергоблока Василий Головастов принял такой вызов легко.

"Переход прошел успешно и быстро, нам повезло с погодой и с судами, которые нас вели", - сказал он, отвечая на вопрос о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться по пути из Мурманска в Певек.

В Певеке "Академик Ломоносов" останется минимум на 12 лет, через этот срок энергоблоку понадобится перезагрузка топлива и профилактический ремонт, для чего ПЭБ будет временно отбуксирован в Мурманск. На время его отсутствия электроэнергию и мощность будет вырабатывать новая газовая теплоэлектростанция, которую планируется построить вместо уже выработавшей свой срок угольной Чаунской ТЭЦ. В настоящее время решается вопрос о финансировании строительства новой станции.