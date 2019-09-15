Суд решил обязать ЦБ возобновить лицензии страховщика "Респект"

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал недействительными приказы Банка России об отзыве лицензий у страховой компании "Респект" и назначении там временной администрации. Такое решение принято 13 сентября по иску ООО "Русстройпроект" (владеет СК "Респект") к Банку России, следует из картотеки суда.

Суд решил обязать Центробанк возобновить действие лицензий СК "Респект" в течение месяца после вступления решения в силу. В течение месяца оно может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде. Иск был подан 17 июня, спустя месяц после отзыва лицензии. Опубликована только резолютивная часть решения, мотивировочная обычно публикуется позже; доводы сторон в документах суда не раскрываются.

"Респект" был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 года ЦБ не запретил компании работать на этом рынке. 14 мая Банк России отозвал лицензии у страховых компаний "Наско" и СК "Респект", которые входили в неформальную страховую группу и имели большое число клиентов, за систематическое нарушение прав и интересов потребителей, необоснованные отказы и задержки страховых выплат. Как говорили в ЦБ, страховщики умышленно уклонялись от исполнения обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда, по предписанию Банка России или по итогам жалоб клиентов в ЦБ.

В "Респекте" была введена временная администрация ЦБ, однако ее работе было оказано воспрепятствование, сообщали в Банке России. Также временная администрация обнаружила в компании признаки вывода активов, материалы были переданы в правоохранительные органы.

В июне 2019 года был принят закон, обязывающий страховщиков застройщиков передать премии за неистекший период по этому виду страхования в фонд защиты прав дольщиков. Обязательства СК "Респект" перед фондом, по данным ЦБ, оказались больше, чем у всех остальных игроков этого рынка вместе взятых: 4,5 млрд рублей против 3,6 млрд рублей. Средства по обязательствам "Респекта" не переданы фонду в установленный срок (до 22 августа), так как у временной администрации нет доступа к документации страховщика, отмечали в ЦБ.

ООО "Русстройпроект", по данным СПАРК, владеет 100-процентной долей в уставном капитале СК "Респект", ее бенефициар - Юрий Варлахин. Основной вид деятельности ООО "Русстройпроект" - вложения в ценные бумаги, численность сотрудников - один человек. Ранее СК "Респект" вместе с компанией "Наско" входила в состав структур Александра Кондратенкова.