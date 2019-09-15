Кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2020 год с дефицитом 2,09% ВВП

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП. Об этом, по данным издания "Украинские новости", премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в ходе пресс-конференции, отметив, что кабинет министров подаст этот проект в парламент уже до конца дня.

В частности, в проекте предусмотрены доходы госбюджета на следующий год в размере 1 079,5 млрд гривен, а расходы - на уровне 1 170 млрд гривен.

Отмечается, что цель долговой политики на следующий год - обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года. Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

На обслуживание госдолга планируется потратить 145,2 млрд гривен, непосредственно на погашение - 292,9 млрд гривен.

Как отметил Гончарук, на подготовку бюджета у правительства, как правило, уходит полгода. "У нас было две недели. Не хочу сказать, что мы стартовали с нуля. Мы все еще базируем на показатели, которые были по состоянию на весну", - пояснил он.