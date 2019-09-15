Правительство Украины внесло в парламент проект бюджета на 2020 год

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год внесен на рассмотрение в Веровную раду. Как отмечается на сайте украинского парламента, проект зарегистрирован 15 сентября.

Текст документа, как и пояснительная записка к нему, на сайте пока отсутствуют.

Ранее в воскресенье, как сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук, правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП.

В частности, в проекте предусмотрены доходы госбюджета на следующий год в размере 1 079,5 млрд гривен (более $43 млрд), а расходы - на уровне 1 170 млрд гривен (более $47 млрд).

По словам премьера, цель долговой политики на следующий год - обеспечить сокращение отношения госдолга к ВВП до уровня 46,7% ВВП на конец следующего года. Это планируется достичь благодаря сокращению дефицита госбюджета до 2,09% ВВП в следующем году.

На обслуживание госдолга планируется потратить 145,2 млрд гривен ($5,8 млрд), непосредственно на погашение - 292,9 млрд гривен ($11,8 млрд).

Таким образом правительство выполнило распоряжение президента Украины Владимира Зеленского, по которому бюджет должен быть внесен в Верховную Раду до 15 сентября. При этом Гончарук отметил, что обычно у кабинета министров на подготовку бюджета уходит примерно полгода, однако у них на это было две недели. Он подчеркнул, что в воскресенье в парламент подается первый проект закона о бюджете, чтобы депутаты могло на него посмотреть. "В течение двух недель мы должны представить программу деятельности правительства. После этого эта программа будет учтена между первым и вторым чтением [голосования за бюджет]", - добавил он.

Премьер сообщил, что бюджет пока не учитывает подавляющее большинство идей, с которыми выходила команда президента на выборах, и он должен быть доработан до 2 ноября. "В этом проекте бюджета вы уже увидите уменьшение дефицита, вы увидите, что и это правительство, и команда президента намерены уменьшать долг, который государство сегодня имеет. Мы стремимся на определенном этапе выйти в бездефицитный бюджет, когда наша расходы будут равны нашим доходам", - сказал он.