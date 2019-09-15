Кабмин Украины в проекте госбюджета на 2020 год увеличил минимальную зарплату на $22

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Проект госбюджета Украины на 2020 год предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 4723 гривен ($190), что на 550 гривен выше, чем в бюджете 2019 года, когда ее размер составлял 4173 гривны ($168). Об этом во время пресс-конференции по итогам принятия кабмином проекта бюджета заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 гривен, и, по состоянию на 1 января 2020 года, будет составлять 4723 гривны. Это соответствует показателям роста, и мы считаем, что большее увеличение этой цифры уже не соответствовало бы росту продуктивности", - сказала она.

Ранее в воскресенье правительство одобрило проект государственного бюджета на 2020 год, в котором его дефицит сокращен до 2,09% ВВП. Позднее этот проект был внесен на рассмотрение украинского парламента.