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Украина в 2020 году планирует взять займы на $15,3 млрд

Правительство страны надеется, что "это будут заимствования от украинских официальных кредиторов"

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Украина запланировала в проекте бюджета на 2020 год 380 млрд гривен заимствований (около $15,3 млрд). Об этом в воскресенье сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

"Мы планируем заимствовать около 380 млрд гривен", - заявила она, уточнив, что правительство надеется, что "это будут заимствования от украинских официальных кредиторов".

Министр добавила, что правительство будет продолжать "развивать местный рынок в гривне", а своей задачей видит контролирование долга и сокращение его процентного соотношения к ВВП "каждый год максимально быстро". По ее словам, к концу 2020 года Киев рассчитывает, что уровень государственного долга к ВВП составит 46,7%.

Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год.

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