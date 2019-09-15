Кабмин Украины заложил в проекте бюджета на 2020 год ВВП на уровне 3,3%

КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. ВВП Украины в 2020 году, согласно проекту бюджета на следующий год, ожидается на уровне 3,3%. об этом сообщило Министерство финансов Украины в воскресенье.

Презентованные на официальном сайте министерства данные говорят о том, что в 2020 году, согласно прогнозам правительства, рост ВВП ожидается на уровне 3,3%, в 2021 году - 3,8%, в 2022 году - 4,1%.

Индекс потребительских цен заложен на уровне 6% в 2020 году, 5,7% - через год и 5,3% - через два года.

Среднемесячная заработная плата, согласно ожиданиям кабмина, на Украине в 2020 году составит 12043 гривен (или $485)

Ранее в воскресенье кабинет министров принял проект бюджета на 2020 год и зарегистрировал его в парламенте. В документе, кроме прочего, дефицит бюджета сокращен до 2,09% ВВП. Доходы на следующий год, согласно планам кабмина, указаны в размере 1079,5 млрд гривен (более $43 млрд), а расходы - 1170 млрд гривен (более $47 млрд).