МОЭК привлек Минобороны к субсидиарной ответственности на сумму более 8 млн рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы взыскал с Министерства обороны РФ в пользу ПАО "МОЭК" убытки за бездоговорное потребление тепловой энергии ФГКУ "Центральное ТУИО" Минобороны России" в размере 8,7 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба энергокомпании.

"ПАО "МОЭК" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением о взыскании убытков в размере 8,7 млн рублей с ФГКУ "Центральное ТУИО" Минобороны России", требования были удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время Арбитражным судом города Москвы удовлетворены в полном объеме требования по четырем исковым заявлениям МОЭК к Минобороны России о взыскании 33,9 млн рублей в порядке субсидиарной ответственности. В настоящее время на рассмотрении судов находятся требования ПАО "МОЭК" о взыскании с Минобороны РФ как с субсидиарного должника по долгам подведомственных ему организаций в размере более 200 млн рублей.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации. Деятельность организации включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией компании является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").