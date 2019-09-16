Два рейтинговых агентства получили аккредитацию ЦБ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Банк России внес в свой реестр кредитных рейтинговых агентств двух новых участников - ООО "Национальное рейтинговое агентство" и ООО "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), следует из материалов регулятора. Сведения в реестр были внесены 12 сентября 2019 года.

Таким образом, сейчас в реестре ЦБ четыре рейтинговых агентства. Ранее аккредитацию получили Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе НКР, с этого момента агентство получило право присваивать кредитные рейтинги, первые могут быть присвоены уже в IV квартале 2019 года.

"Включение в реестр ЦБ - важный, но только первый шаг в жизни агентства. В ближайшие дни мы утвердим методологии по кредитным организациям и нефинансовым компаниям. Вместе с уже согласованной методикой рейтингования органов власти это открывает нам двери трех крупнейших сегментов рейтингового рынка. У НКР уже есть предметные договоренности с потенциальными клиентами, первые рейтинги будут присвоены в IV квартале. В дальнейшем мы ожидаем, что наши рейтинги будут использоваться и в регулировании", - цитирует пресс-служба генерального директора НКР Кирилла Лукашука. ЦБ аккредитовал НКР через семь месяцев после создания, в агентстве назвали это "абсолютным рекордом для российского рейтингового рынка".

С 14 июля 2017 года в России для регуляторных целей применяются только рейтинги аккредитованных при ЦБ РФ рейтинговых агентств. АКРА получила аккредитацию в августе 2016 года, "Эксперт РА" - в декабре.

"Национальное рейтинговое агентство" (НРА), по данным СПАРК, принадлежит нескольким физическим и юридическим лицам. 14,1% долей в капитале НРА владеет его президент Виктор Четвериков, по 9,9% - концерн "Россиум", НПФ "Будущее", банк "Траст", банк "Открытие", ПАО "Русолово" и АО "НСД". 8,5% владеет ООО ПИФ "Сибирь", 8% - Алина Розенцвет, по 5% - банк "Восточный" и ОФК банк.

Агентство "Национальные кредитные рейтинги" создано в 2019 году, принадлежит медиахолдингу РБК.

В новость были внесены изменения (12:14 мск) - добавлены подробности.