Власти Хайнаня прогнозируют увеличение турпотока из РФ в 2019 году до рекордных 300 тыс.

ХАЙКОУ, 16 сентябрь. /ТАСС/. Поток российских туристов на южнокитайский остров Хайнань в текущем году должен достигнуть рекордной отметки в 300 тыс. человек. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин.

"С января по август включительно Хайнань посетили 900 тыс. иностранных туристов, из них 150 тыс. - россияне. В итоге зафиксирован рост на уровне 12%, - отметил он, отвечая на вопрос агентства в ходе пресс-конференции. - Мы ожидаем, что за весь 2019 год количество отдыхающих из России превысит 300 тыс. человек".

По словам Шэнь Сяомина, хайнаньские власти разрабатывают новые меры для того, чтобы повысить привлекательность и популярность острова среди граждан России. "Наша задача - превратить Хайнань в одно из ключевых мест для отдыха туристов из РФ", - подчеркнул губернатор.

Хайнань - известный международный курорт. В 2017 году количество посетивших остров россиян увеличилось на 250%, до рекордных 284 тыс. человек, однако в 2018 году этот показатель понизился на 10%. Россия считается одним из главных источников внешнего турпотока провинции. С текущего года для российских граждан в регионе действует безвизовый режим.