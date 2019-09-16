Лукашенко заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и РФ вернутся к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрием Сенько.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.