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Лукашенко заявил, что Минск и Москва вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр

Президент Белоруссии отметил, что к этому вопросу планируют вернуться при утверждении программы совместных действий

МИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Белоруссия и РФ вернутся к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии Юрием Сенько.

"Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи. Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это мы с президентом России не единожды обсуждали. Думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу", - сказал Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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