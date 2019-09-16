Губернатор Хайнаня предложил россиянам турпроект "Жемчужное ожерелье" по периметру острова

ХАЙКОУ /Китай/, 16 сентябрь. /ТАСС/. Южнокитайская курортная провинция Хайнань готовит для отдыхающих из России комплексную туристическую программу "Жемчужное ожерелье", которая позволит им ознакомиться с красотами острова по всему его периметру. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник губернатор региона Шэнь Сяомин.

"Мы собираемся привлечь больше туристов из России, чтобы они посетили как можно больше прибрежных районов острова, - отметил он, отвечая на вопрос агентства в ходе пресс-конференции. - Повод для этого есть: мы ведем строительство окружной автомобильной дороги, которая будет опоясывать Хайнань".

По словам главы провинции, у этого проекта большой потенциал, особенно если учитывать протяженность береговой линии острова, которая достигает почти 2 тыс. км. Шэнь Сяомин отметил, что российским туристам представляется возможность посетить более 20 живописных мысов, 25 старинных башен, увидеть 68 бухт и 26 лагун, свыше 20 курортных и около 30 ландшафтных зон, порядка 220 всевозможных достопримечательностей.

"Все это уже готово к осмотру: мы планируем соединить соответствующие объекты окружной автотрассой, которая пройдет черед 50 специальных пунктов, 50 кемпингов. Данная туристическая магистраль станет нитью, которая будет пронизывать эти туристические жемчужины, объединит их в прекрасное ожерелье", - добавил губернатор.

Как уточнил чиновник, окружную автотрассу планируется полностью подготовить для нужд отдыхающих в течение ближайших трех лет. "Мы рассчитываем, что к этому моменту российские туристы будут ездить не только в город Санья, но и освоят это "жемчужное ожерелье". Мы искренне ждем отдыхающих из РФ на Хайнане и желаем, чтобы их было как можно больше", - подытожил Шэнь Сяомин.

Хайнань - известный международный курорт. В 2017 году количество посетивших остров россиян увеличилось на 250%, до рекордных 284 тыс. человек, однако в 2018 году этот показатель понизился на 10%. Россия считается одним из главных источников внешнего турпотока провинции. С текущего года для российских граждан в регионе действует безвизовый режим.