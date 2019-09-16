Комитет Госдумы одобрил законопроект об исполнении бюджета ФСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента утвердить законопроект об исполнении бюджета Фонда социального страхования (ФСС) за 2018 год.

Бюджет фонда исполнен по доходам в сумме 735,240 млрд рублей, или 103,7% к показателям, утвержденным федеральным законом. Расходы бюджета фонда за 2018 год составили 702,242 млрд рублей, или 95,3% к показателям, утвержденным федеральным законом и 94,2% к сводной бюджетной росписи бюджета фонда на 2018 год.

В целом бюджет фонда за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 32,997 млрд рублей, из них по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - с профицитом в сумме 1,885 млрд рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - с профицитом в сумме 32,509 млрд рублей, по исполнению отдельных государственных полномочий, осуществляемых ФСС за счет средств федерального бюджета - с превышением произведенных расходов над суммой поступивших межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в сумме 1,311 млрд рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - с превышением произведенных расходов над суммой поступивших межбюджетных трансфертов за счет остатков прошлых лет в сумме 86,5 млн рублей.

В составе доходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством учтены средства страхователей в сумме превышения произведенных ими расходов над суммой начисленных страховых взносов в размере 10,376 млрд рублей.

В 2018 году из ФНС России в доход бюджета ФСС поступили страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 530,891 млрд рублей, или 100,6% к запланированным, они увеличились по сравнению с 2017 годом на 12,1%.