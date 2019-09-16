Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 10,8%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 10,79% - до $66,72 за баррель.

Цена фьючерса на нефть марки WTI дорожает на 9,69% - до $60,11 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:10 мск.

Курс доллара к рублю на Московской бирже опустился до 64,08 рубля, что на 0,41% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Евро снизился на 0,9% - до 70,63 рубля.

Цены на нефть растут на фоне сообщений об ударах беспилотников по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В результате атак на нефтяные объекты королевства добыча нефти сократилась на 50%.

В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживают много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь локализован.

Как сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве Саудовской Аравии, власти страны рассчитывают, что Saudi Aramco удастся восстановить объемы нефтедобычи на треть к вечеру понедельника.