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"Газпром нефть" к 2030 году на 40% ускорит крупные проекты за счет цифровой трансформации

Планируется в два раза оптимизировать сроки и стоимость проведения геологоразведочных работ с одновременным повышением их качества

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" утвердил стратегию цифровой трансформации компании до 2030 года. За счет этих мер на 40% ускорится реализация крупных проектов и дополнительно увеличится операционная прибыль, сообщает компания.

"К 2030 году компания планирует в два раза оптимизировать сроки и стоимость проведения геологоразведочных работ с одновременным повышением их качества, ускорить на 40% реализацию крупных проектов добычи нефти и газа, сократить на 10% расходы на управление производством", - отметили в компании.

Цифровая трансформация - это набор крупных программ для изменения технологических и операционных процессов в "Газпром нефти", которые охватывают все цепочки создания стоимости продукции. Ее цель заключается в переходе на новые системы управления, а также рост эффективности и производственной безопасности активов.

"Изменения в "Газпром нефти" на основе новых технологий призваны повысить гибкость и эффективность управления бизнесом на основе данных и цифровых двойников активов. Компания ведет разработку собственных решений в области искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, робототехники, беспилотных аппаратов и других технологий Индустрии 4.0", - рассказали в компании.

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