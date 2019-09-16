Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект о повышении ставок акцизов на вина

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, который предусматривает, в частности, рост ставок акцизов на отдельные виды алкогольной продукции. Законопроект инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 сентября.

Документом предлагается унифицировать ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% - на 2020 год они составят 544 рублей за 1 л, на 2021 год - 566 рублей, на 2022 год - 589 рублей, а на денатурированный спирт - 111, 115 и 120 рублей соответственно. Устанавливаются единые налоговые ставки акциза на вина, игристые вина (шампанские), производимые на территории РФ и ввозимые на территорию РФ. В итоге в 2020 году ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 л, на игристые - с 36 до 40 рублей за 1 л.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за 1 л - на 2020 год, 41 рубль - на 2021 год, 43 рубля - на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля.

Законопроектом предлагается отнести к подакцизным товарам спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию в металлической аэрозольной упаковке или разлитую в малые емкости, продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, виноматериалы (за исключением предназначенных для производства дистиллятов), виноград, используемый для производства вина, игристого вина (шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов, виноградного сусла и фруктового сусла ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за 1 л, на 2021 год - 32 рубля, на 2022 год - 33 рубля, для винограда - 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за 1 тонну, соответственно.

При этом законопроектом предусматривается предоставление налогоплательщикам, производящим такие напитки и жидкости, права на получение налоговых вычетов при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его принятие обеспечит получение дополнительных доходов бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 млрд рублей в год.

Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам за исключением отдельных положений.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению предлагается отнести к подакцизной продукции устройства для нагревания табака. Ставка акциза на них в 2020 г. составит 50 руб., аналогично ставке на электронные системы доставки никотина. В 2021 году акциз на все устройства будет уже 52 рубля на одну штуку, в 2022 году - 54 рубля.

Также согласно поправке, свидетельство о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, выдается, в том числе организациям, производящим лекарственные средства, в качестве сырья для которых используется этиловый спирт.

Кроме того, поправки ко второму чтению предусматривают установление ставки акциза на средние дистилляты с 1 января по 31 марта 2020 года на уровне 9535 рублей за тонну.

Вместе с тем предусматривается также налоговый вычет на вино и спиртные напитки за отгруженную продукцию сразу после оплаты акциза на виноград и подтверждения налогоплательщиком, что реализованная продукция произведена по технологии полного цикла производства.