"Аэрофлот" займется гармонизацией антикоррупционных требований для российского бизнеса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" займется разработкой стратегии гармонизации антикоррупционных требований для оптимизации деятельности российского бизнеса. Об этом в понедельник заявил замгендиректора "Аэрофлота" Владимир Александров на конференции в Генпрокуратуре РФ, посвященной участию организаций в противодействии коррупции.

"Сейчас, выходя на международные рынки, российские компании вынуждены выстраивать антикоррупционную политику с учетом требований различных стран и юрисдикций, которые нередко противоречат российскому законодательству. Глобальная стратегия "Аэрофлота" позволит гармонизировать международные и национальные стандарты противодействия коррупции для всего бизнеса России", - цитирует Александрова пресс-служба авиаперевозчика.

По его словам, реализация данной инициативы усилит позиции отечественных компаний на международном рынке и повысит их инвестиционную привлекательность.

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что стратегия будет реализована на объединенной платформе при участии крупных российских компаний, работающих за рубежом, международных организаций и государственных органов. "В рамках проекта планируется провести аудит зарубежных стандартов противодействия коррупции для их последующего внедрения в антикоррупционную политику российских компаний", - пояснили агентству.

Конференция "Участие организаций в противодействии коррупции" была организована Генпрокуратурой РФ. В мероприятии, в частности, приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты и компании с государственным участием.