Ленинградской области планируется выделить 2,3 млрд рублей на инфраструктурные проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Ленинградской области планируется направить из федерального бюджета 2,3 млрд рублей в 2020 году на реализацию транспортных инфраструктурных проектов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

"В ходе совещания по вопросам агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое состоялось в понедельник в Смольном, министр транспорта Евгений Дитрих сообщил о понимании федеральным правительством важности агломерационных проектов и готовности их софинансировать. Только Ленинградской области из федерального бюджета на будущий год пообещали выделить 2,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, отметил важность строительства второй станции Петербургского метрополитена на территории Ленинградской области (после "Девяткино") в Кудрово, и попросил оказать финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию проекта.

Проект продолжения Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от конечной станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" планируется подготовить к 30 сентября 2020 года за 11,5 млн. Как сообщал ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, областные власти готовы выделить 100 га земли для строительства станции "Кудрово" и электродепо "Правобережное". Станция поможет решить транспортные проблемы быстро растущего города Кудрово с населением до 50 тысяч человек.

Зампред правительства ленинградской области Михаил Москвин рассказал на совещании о ходе реконструкции трассы общего пользования регионального значения "Санкт-Петербург - Колтуши" на участке "кольцевая автодорога Санкт-Петербурга (КАД) - Колтуши", строительстве нового автодорожного выхода из Петербурга от КАД в обход населенных пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу "Санкт-Петербург - Матокса". Также Москвин проинформировал о текущей стадии строительства автомобильной дороги в створе Пискаревского проспекта от КАД вокруг Санкт-Петербурга до автомобильной дороги "Санкт-Петербург - Матокса".