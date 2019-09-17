В Думе настаивают на том, чтобы агрегаторы не могли единолично формировать цены на такси

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и строительству стремится завершить работу над законопроектом, касающимся регулирования рынка такси, до конца осенней сессии, в нижней палате продолжают продвигать идею о формировании тарифов на таксомоторные перевозки по общей методике, а не по воле агрегаторов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Виталий Ефимов.

В первом чтении законопроект был принят еще в декабре 2018 года. Он, в частности, предусматривает выдачу разрешения на работу таксистом на срок не менее пяти лет. Кроме того, прописывается, какие опознавательные знаки нужно нанести на машину, вводятся обязанности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Одновременно с этим вводятся и регулирующие нормы для агрегаторов.

По словам Ефимова, работа по подготовке законопроекта ко второму чтению продолжается, идет обсуждение поправок. Согласно тексту одной из поправок, предложенных главой комитета Евгением Москвичевым, перевозчики должны будут "разрабатывать тариф на перевозку легковым такси в соответствии с методикой... утвержденной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта".

Равноправие для всех

"Для всех организаций пассажирских перевозок, автомобилей такси, для всех: для водителей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - мы сделали равный допуск, - сказал Ефимов. - Мы также сделали [в законопроекте] такой же блок для служб заказа (агрегаторов), тоже предусмотрели для них какие-то требования, которые они должны выполнять, чтобы работать в этом процессе, а некоторым это не нравится".

"Дело в том, что нравится им самим определять цену перевозок такси. А почему частное лицо, частная организация может ее назначать? Давайте лучше отдадим это региону", - продолжил депутат, пояснив, что речь идет о формировании тарифов по определенной методике.

"Цену дает владелец [такси], юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, - пояснил Ефимов. - Они должны формировать цену, но никаким образом это не должны делать лица, которые обладают только информационной базой". Он напомнил, что автомобили не принадлежат агрегаторам, а водители не являются их сотрудниками.

Первый зампред комитета указал на то, что сейчас агрегаторы ничего не нарушают. "Закона нет - они работают, как хотят, сфера эта не регулируется. Они делают это в законном порядке, предъявить претензии им никто не может, кроме суда", - добавил он.

Однако при разработке законопроекта депутаты посчитали, что "все в этом процессе должны быть равны". Ефимов заметил, что машины к клиенту должны направлять аттестованные службы заказа, они же должны и отвечать за поданное такси.

"Мы будем стараться [завершить работу над проектом в осеннюю сессию], комитет будет стараться, - резюмировал собеседник агентства. - Идет диалог со всеми, в том числе с ведомствами, надо находить конструкции, которые удовлетворили бы все стороны, и пусть всех не удовлетворить, но нужно достигнуть компромисс".