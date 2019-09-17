Цена нефти Brent и Light снижается на торгах в Лондоне

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 0,39%, до $68,75 за баррель. Стоимость октябрьского фьючерса нефти WTI (Light Sweet), в свою очередь, снижается на 0,97%, до $62,07 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9:20 мск.

Котировки нефти падают после роста накануне. Вечером 16 сентября нефть марки Brent в ходе торгов дорожала до $69,65 за баррель, а WTI - до $63,1. Котировки нефти росли на фоне двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии - крупнейшем мировом экспортере этого сырья.

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах вспыхнул пожар.

В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.