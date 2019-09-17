Электромобилям с 2020 года могут предоставить возможность ездить по выделенной полосе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Владельцы электромобилей в России могут получить право с 2020 года ездить по выделенной полосе, соответствующая законодательная инициатива уже обсуждается, сообщили ТАСС в пресс-службе НТИ "Автонет".

"Владельцы электромобилей смогут быстрее перемещаться по городу. Им планируют разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Соответствующая законодательная инициатива обсуждается в НТИ "Автонет", - сообщили в организации.

По оценкам экспертов, в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит около 45-60 минут на дорогу из дома на работу. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта. Инициативу уже поддержали НП "ГЛОНАСС", фонд "Сколково" и Ассоциация развития электромобильного транспорта, отметили в "Автонете".

"Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта", - сообщили в пресс-службе НТИ "Автонет".

В организации пояснили, что существенного влияния на городской трафик оказано не будет, пока количество электромобилей в пропорции с машинами на двигателях внутреннего сгорания не составит хотя бы 2-3%. "Сейчас это число варьируется в десятых долях процента. В день по некоторым общественным полосам будет проезжать менее одного электромобиля. В месяц в среднем не более трех-четырех машин", - уточнили в "Автонете" .

НТИ "Автонет"

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из 11 направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.