"Нафтогаз" договорился с трейдером о закупке 450 млн куб. м газа в начале 2020 года

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" подписала соглашение с крупным международным трейдером на поставки около 450 млн куб. м газа в начале 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Благодаря развитости европейского рынка газа и несмотря на риски прерывания транзита газа Россией зимой, мы законтрактовали необходимые нам объемы с физической поставкой в I квартале следующего года", - цитирует пресс-служба директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова.

По его словам, компания провела "качественную подготовку к отопительному сезону", в частности, закачала дополнительные объемы газа в хранилища, подготовила систему к работе без транзита, законтрактовала поставки газа, независящие от действия российского "Газпрома". "Это позволяет нам быть уверенными в том, что зимой на Украине будет тепло", - отметил Фаворов.

По информации компании, "Нафтогаз" рассматривает еще несколько предложений европейских трейдеров по поставкам газа после нового года и воспользуется ими в случае коммерческой целесообразности. В то же время в компании пока не назвали компании, которые будут поставлять газ Украине в начале следующего года.

По данным оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз", на 14 сентября запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) составили 19,355 млрд куб. м, что на 26% больше, чем на соответствующую дату 2018 года. Газовые хранилища заполнены на 62%.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Киев планировал войти в следующий отопительный сезон с запасами газа в объеме около 20 млрд куб. м.