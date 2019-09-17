Путин: подготовка соглашения о свободной торговле Израиля и ЕАЭС завершается

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Подготовка соглашения о зоне свободной торговли Израиля и ЕАЭС вступает в заключительную стадию. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на конгрессе израильского благотворительного фонда "Керен ха-Йесод".

"Дальнейшему наращиванию встречных товарных потоков несомненно поспособствует и заключение соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Израилем. Мы подходим к заключительной стадии подписания документа о свободной торговле между этим объединением и Израилем", - сказал Путин.

Президент России отметил важность укрепления торгово-экономических отношений с Израилем. Он напомнил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 9% и составляет сейчас около $3 млрд. "Уверен, что мы сможем в ближайшее время многое сделать, чтобы двигаться вперед к дальнейшему наращиванию товарооборота", - сказал он.

Российский лидер высоко оценил и кооперацию двух стран в сфере агропромышленного комплекса, напомнив, что "в настоящее время ведется работа по запуску "зеленого коридора" для упрощения поставок израильских сельхозпродуктов на российский рынок". Кроме того, по словам Путина, при участии Израиля в России формируется сеть молочных предприятий с применением передовых технологий.

Хорошие перспективы Путин отметил и в двустороннем сотрудничестве в научно-инновационной сфере. "В России расширяется производство лекарств по израильским лицензиям. На основе израильских технологий планируется создать многофункциональную больницу в Сколково", - добавил президент РФ.

По словам Путина, между Россией и Израилем поддерживаются традиционные тесные гуманитарные контакты. Ежегодно сотни тысяч россиян посещают Израиль и знакомятся с его религиозными и культурными достопримечательностями, отметил он. "Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая сетевая, общая семья, почти два миллиона русскоязычных граждан проживают в Израиле", - сказал Путин, с улыбкой добавив, что в России считают "Израиль русскоязычным государством". В ответ аудитория, перед которой выступал Путин, засмеялась и зааплодировала.

В новость были внесены изменения (15:45 мск) — добавлены цитаты Владимира Путина.