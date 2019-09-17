Дума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек. Документ был внесен в нижнюю палату парламента правительством РФ в июле.

когда они могут появиться в России?

Электронные трудовые книжки: когда они могут появиться в России?

Предполагается, что электронная книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет ежемесячно передавать в информационную систему Пенсионного фонда России.

"Принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством", - считают авторы инициативы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет, по оценке экспертов, порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов. В течение 2020 года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

Ранее законопроект был поддержан профильным комитетом и трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.