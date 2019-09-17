На получение нового жилья после паводка 2017 года на Ставрополье претендуют еще 13 семей

СТАВРОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Список оставшихся претендентов на получение государственных жилищных сертификатов (ГЖС) для приобретения нового жилья после майского паводка 2017 года на Ставрополье включает 13 семей. По четырем из них документы уже направлены в федеральные органы власти, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Министерства ЖКХ.

Ранее на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства РФ, согласно которому в ближайшее время в регион поступят девять жилищных сертификатов для выдачи пострадавшим от паводка.

"После выдачи этой партии сертификатов в краевой очереди на ГЖС останется порядка 13 фамилий. Из них - документы четырех семей находятся на согласовании в Минфине России, по девяти идет работа на уровне края. Вопрос остается на контроле краевых властей до полного разрешения ситуации", - говорится в сообщении министерства.

Большинство жителей края смогли получить жилищные сертификаты после паводка в обычном порядке - они выданы 426 семьям, 349 из них уже купили себе новое жилье на общую сумму порядка 460 млн рублей. Части семей для отстаивания своего права на получение жилья пришлось обращаться в суд, в том числе из-за проблем с оформлением собственности.

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим в регионе за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов.