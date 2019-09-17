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Главы правительств России и Китая по итогам встречи подписали совместное коммюнике

Протоколы подписали и другие участники встречи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Санкт-Петербурге подписали совместное коммюнике.

Кроме того, вице-премьер Максим Акимов и заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа подписали протокол 23-го заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Вице-премьер Татьяна Голикова и заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань поставили подписи под протоколом 20-го заседания двусторонней комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Помимо этого, замглавы МИД Игорь Моргулов и чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй подписали межправительственный протокол об итогах совместной проверки двух участков российско-китайской государственной границы.

Вице-президент Российского союза научных и инженерных общественной объединений Сергей Друкаренко и исполнительный секретарь Всекитайской федерации по науке и технике Шу Вэй поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании по вопросу дальнейшего укрепления сотрудничества и обмена информацией в научной и гуманитарной сферах между Российским союзом научных и инженерных общественных объединений и Всекитайской федерации по науке и технике.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайЛи КэцянМоргулов, Игорь ВладимировичАкимов, Максим Алексеевич
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