Эксперты: риски глобальной рецессии подтолкнут ФРС США ко второму подряд снижению ставки

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США на заседании 18 сентября может снизить базовую процентную ставку второй раз подряд, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их мнению, к такому шагу Федрезерв подтолкнут риски глобальной рецессии и замедления американской экономики.

В этом году ФРС США понизила ставку впервые за 10 лет - на заседании 31 июля она была снижена на 25 базисных пунктов, до 2-2,25%. На предстоящем заседании, по прогнозам экспертов, ФРС понизит ставку до 1,75-2%.

Причины снижения ставки

Президент США Дональд Трамп ранее призвал ФРС опустить ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной, а также начать рефинансирование государственного долга.

Эксперты полагают, что Федрезерв может руководствоваться несколькими факторами при принятии решения смягчить денежно-кредитную политику. Первый - это риски глобальной рецессии, а также стагнации экономики США. Кроме того, замедление темпов инфляции в США указывает регулятору на необходимость понижения ставки. Целевым уровнем инфляции для ФРС с 2012 года является значение 2%.

В Сбербанке ожидают как снижения ставки на ближайшем заседании Федрезерва, так и сохранения мягкой риторики, допускающей минимум еще одно понижение в этом году. Основная причина - "замедление мировой экономики и экономики США, особенно в обрабатывающих секторах, на фоне сохраняющейся неопределенности в части торговой войны США и Китая".

Дополнительным фактором, по словам стратега Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Юрия Попова, являются "признаки ухудшения ситуации на рынке труда США - рост занятости в августе был слабым".

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович считает, что экономика США все еще далека от "соскальзывания" в зону спада, однако отмечает, что решение ФРС снизить ставку может иметь предупредительный характер. Кроме того, на американскую экономику деструктивное влияние продолжает оказывать торговая война с Китаем, так как стороны еще далеки от решения конфликта, добавил Покатович.

Аналитики Совкомбанка также отметили показатели, которые указывают на замедление экономической активности в США, а именно - ослабление рынка труда в августе и спад активности в производственном секторе (индекс деловой активности опустился ниже 50% впервые за три года). Фактором для снижения ставки может послужить и замедление инфляции в США в августе до 1,7% в годовом выражении, что ниже целевых 2%, пояснили в Совкомбанке.

Директор аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадим Меркулов считает, что снижение в июле объема базовых заказов на товары длительного пользования в США на 0,4% против ожидавшегося роста на 0,1% также является признаком того, что регулятор не сохранит ставку на текущем уровне.

При этом в Совкомбанке обратили внимание на то, что в последние дни вероятность понижения ключевой ставки немного снизилась. Причинами послужили: рост розничных продаж в США в августе выше ожиданий, ускорение базовой инфляции до 2,4% и временной затишье в торговой войне между США и Китаем. Кроме того, атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и резкое подорожание нефти могут оказать повышательное давление на инфляцию, считают аналитики банка.

Последствия для российской экономики

Эксперты сходятся во мнении, что сам факт предстоящего снижения ставки уже целиком учтен в ценах на рынке. Однако последующие комментарии ФРС и обновленный макропрогноз могут вызвать неоднозначную реакцию.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, ключевой интригой заседания будет обновление прогнозов по дальнейшей динамике ставок.

"В первую очередь интерес представляет обновленная "точечная диаграмма" - по итогам июньского заседания ни один член ФРС США не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года. Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок вполне реально, но сколько голосов будет именно за это решение - открытый вопрос", - поясняет он.

Эксперт добавил, что при существенном смягчении риторики регулятора есть шансы на продолжение тенденции к восстановлению развивающихся рынков. В частности, индекс Мосбиржи при таком сценарии имеет шансы обновить исторические максимумы.

То, что снижение ставки уже заложено в ценах на рынке, указывает и аналитик УК "Альфа-капитал" Дарья Желаннова. Однако неожиданные заявления могут вызвать чуть более острую реакцию, добавляет она.

"Высказанные опасения относительно замедления мировой экономики могут вызвать негативную реакцию на всех рынках. Они также могут спровоцировать уход от риска, есть вероятность распродаж. Если же заявления будут жесткими, перспективы снижения ставок ограниченными, то аппетит к риску, скорее всего, будет расти", - полагает Желаннова.

И все же эксперты отмечают, что в последнее время российский рынок не так сильно коррелирует с глобальными, и рассчитывают на ограниченное влияние решений ФРС на российские активы и курс национальной валюты.

При этом жесткая риторика регулятора может повлиять на потоки инвестиций в активы стран с формирующимися рынками, в том числе российские, отмечают в ИК "Ренессанс Капитал". Однако даже в этом случае какого-либо существенного влияния на рубль и доходности не предвидится.