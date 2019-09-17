Путин обсудит реализацию стратегии и новые инициативы АСИ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 годы, в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, - говорится в сообщении. - На заседании также планируется обсудить ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом".

Перед началом мероприятия Путин осмотрит выставку проектов, реализуемых АСИ.

Создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, президент предложил в послании Федеральному собранию в феврале текущего года. Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 15 декабря. Что касается платформы для обмена лучшими практиками развития, то поручение о ее создании глава государства дал по итогам Петербургского международного экономического форума, который прошел в июне. По этому вопросу доклад также должен быть сделан до середины декабря, ответственной за исполнение поручения назначена гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Агентство стратегических инициатив - автономная некоммерческая организация, созданная по инициативе Путина в 2011 году для поддержки перспективных общественно значимых проектов среднего бизнеса, улучшения предпринимательского климата, содействия развитию молодых управленцев и профессионального менеджмента в социальной сфере. Президент РФ возглавляет наблюдательный совет этой структуры.

На предыдущем заседании набсовета в январе текущего года Путин отметил, что работа АСИ вызывает у него "приятное чувство гордости". Среди достижений агентства Путин тогда назвал улучшение правовой базы и условий ведения бизнеса в стране, поддержку более 350 проектов, а также реализацию добровольческих социальных инициатив. По мнению президента, АСИ выработало уникальный механизм решения поставленных задач, выстроило взаимодействие с правительством России и властями регионов, а также объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения. Президент выразил надежду, что работа АСИ будет вписана в стратегию развития страны, связанную с реализацией нацпроектов.