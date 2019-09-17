Источник: Минпромторг увеличит программу льготного лизинга до 105 млрд руб. до 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ хочет увеличить программу льготного лизинга с 15 до 105 млрд рублей на 2020-2022 годы, сообщил ТАСС источник в министерстве.

"Запросили 105 млрд рублей на три года. Понятно, что такую сумму вряд ли поддержат. Будем смотреть. Сейчас в законе о бюджете уже стоит 15 млрд рублей, по 5 млрд рублей на каждый год", - отметил источник.

Он добавил, что речь идет о взносе в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

"На эти 100 млрд, по нашим расчетам, - это объем планируемого строительства 387 млрд рублей [совокупная стоимость продукции] и порядка 500 судов до 2030 года", - заключил источник.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России, которая реализует лизинговые программы с господдержкой, в том числе через субсидирование первоначального взноса при заключении договора лизинга или процентов по лизингу. ГТЛК поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России.