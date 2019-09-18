Паводок в Приморье подтопил более 12 тыс. га сельскохозяйственных культур

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Паводок подтопил в Приморье более 12 тыс. га ранних зерновых, картофеля, кукурузы и других культур, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе краевой администрации.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко во вторник на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке обратился к федеральным властям с просьбой выделить 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям.

"Пострадали Дальнереченский, Надеждинский, Октябрьский, Пограничный, Партизанский районы, а также Уссурийск, Лесозаводск, Партизанск. Подтоплено ранних зерновых 2463 га, кукурузы - 331 га, сои - 7421 га, картофеля - 1035 га, овощей и бахчевых - 1033 га", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что существуют федеральные субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян, которые должны быть районированы. "Ставка составляет 60% от стоимости семян для районов, приравненных к районам Крайнего Севера, с учетом доставки - ставка 70%", - сказали в пресс-службе.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае еще действует режим ЧС регионального характера. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В зоне паводка оказалось 15 муниципальных районов, 43 населенных пункта, более 10 тыс. человек. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.