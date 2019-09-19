"Сургутнефтегаз" затрудняется прогнозировать цены нефти из-за событий в Саудовской Аравии

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов заявил, что тяжело прогнозировать цены на нефть в связи с атакой дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco.

"Тяжело прогнозировать, такие вещи невозможно (прогнозировать - прим. ТАСС)", - сказал он журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco - были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В нем участвуют более 3,5 тыс. человек. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.