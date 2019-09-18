Минэнерго надеется на внесение в кабмин законопроекта по акцизу на этан и СУГ в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект по вводу обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) для поддержки нефтехимии будет внесен на рассмотрение правительства РФ до конца 2019 года. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума замминистра энергетики Павел Сорокин.

"Я думаю, внесем точно [до конца года] и, надеюсь, в ближайшее время", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"По этану (обратному акцизу на этан - прим. ТАСС) принципиальные договоренности достигнуты, законопроект в финальной стадии разработки. По СУГам параметры досогласовываются, но мы рассчитываем, что в ближайшее время комплексно будет внесение и этановой, и СУГовой составляющей", - отметил замминистра.

По словам Сорокина, в настоящее время Минэнерго и Минфин досогласовывают финальные параметры законопроекта - размер обратного акциза и источники финансирования.

Как ранее сообщалось, министерства и ведомства долгое время не могли прийти к единому мнению о механизме ввода обратного акциза на СУГ. От этого решения, в частности, зависит итоговая конфигурация Амурского газохимического комплекса "Сибура".

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября, он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В форуме примут участие более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии участвовали 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. человек из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.