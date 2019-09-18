Матвиенко пообещала Петербургу помощь в привлечении инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая в среду переназначена сенатором от Санкт-Петербурга, пообещала помогать городу с привлечением инвесторов и расширением международного сотрудничества.

"Я глубоко признательна за то, что мне вновь доверили представлять исполнительную власть Санкт-Петербурга в верхней палате Федерального собрания - в Совете Федерации. Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, помогать Петербургу, помогать петербуржцам. Я буду делать все, что в моих силах, - привлекать федеральные возможности, ресурсы, привлекать новых инвесторов, помогать развивать и расширять международное сотрудничество", - сказала она на церемонии вступления в должность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Матвиенко отметила, что Беглов предложил амбициозную программу развития Петербурга и она готова помогать в воплощении этих планов.

"Я уверена, что вы сформируете профессиональную команду единомышленников, способную выполнить предложенную вами амбициозную программу, которая гармонично вписывается в курс президента Российской Федерации на обновление России. Программу, которая нацелена на прорыв, на развитие, новаторство, на лидерство Петербурга во всех сферах", - сказала председатель Совета Федерации.

Беглов после вступления в должность объявил, что уже подписал постановление о наделении Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга в Совете Федерации.

Валентина Матвиенко в 2003-2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга, после этого стала членом Совета Федерации в качестве сенатора от петербургского правительства и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. Затем в октябре 2014 года ее переизбрали председателем Совета Федерации. Полномочия сенатора истекают, когда новый губернатор вступает в должность, после чего глава города назначает выбранного им представителя в Совет Федерации.