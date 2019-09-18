В октябре начнется тестирование международных денежных переводов с карт "Мир"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") с октября 2019 года начнет тестировать возможность международных переводов с карт "Мир" на карты зарубежных банков. В частности, планируется тестирование трансграничных переводов с тремя государствами, сообщили ТАСС в пресс-службе НСПК.

"Мир" запустит систему трансграничных переводов с российского "пластика" на карты, выпущенные зарубежными банками. Тестирование таких р2р-операций с тремя государствами, где действуют партнерские платежные системы, запланировано на октябрь. Деньги с "Мира" можно будет перевести на карты ряда национальных систем стран СНГ", - цитирует пресс-служба главу НСПК Владимира Комлева.

При этом в пресс-службе не уточнили, с какими конкретно странами будет тестироваться новый сервис.

По оценкам Комлева, ожидаемый объем операций по новому механизму составит сотни тысяч операций и несколько миллиардов рублей. По его мнению, возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится в России на заработках.

Ранее глава НСПК заявлял, что карты "Мир" до конца 2019 года начнут принимать во всех странах ЕАЭС (в союз помимо России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан), а также в Таджикистане и Узбекистане. Помимо стран СНГ карту "Мир" в настоящее время также принимают два банка на территории Турции.