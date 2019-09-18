Главы "Газпрома" и "Нафтогаза" примут участие в трехсторонних консультациях 19 сентября

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев примут участие в трехсторонних консультациях по газу в формате Россия-ЕС-Украина, которые пройдут 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"Руководители "Нафтогаза" и "Газпрома" также будут присутствовать", - говорится в заявлении ЕК.

В нем подтверждается ранее переданная ТАСС информация о том, что зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед началом трехсторонних консультаций по газу. Москву будет представлять глава Минэнерго РФ Александр Новак, Киев - министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Я убежден, что прогресс пошлет сильный позитивный сигнал рынку и потребителям в преддверии зимнего сезона", - цитирует Шефчовича пресс-служба ЕК.

Повестка встречи

"Консультации будут сосредоточены вокруг следующих тем: как отразить энергетические нормы ЕС в будущем рамочном соглашении, продолжительность будущего контракта, необходимые объемы и тарифы", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Кроме того, Шефчович, отвечая на вопрос ТАСС, заявил ранее, что ЕК на переговорах 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

Зампредседателя Еврокомиссии подчеркнул, что еще одной темой переговоров станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые "принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему". Он отметил, что стороны намерены также обсудить порядок формирования транзитных тарифов.

Транзит без контракта

15 сентября источник в европейском энергетическом секторе сообщил ТАСС, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом его обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство. Собеседник агентства подчеркнул, что "прецедент успешных поставок "Газпрома" по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть", напомнив, что с 1 января по 12 марта 2019 года "Газпром" поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

Еврокомиссия отказалась комментировать возможность продолжения поставок российского газа в ЕС через Украину без нового контракта с Киевом, заявив, что необходимо дождаться трехсторонних консультаций 19 сентября.

Европейские предложения

По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год. Многие киевские политики и чиновники, включая главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, неоднократно заявляли, что в случае прекращения украинского транзита после истечения действующего контракта в конце 2019 года Киев потеряет бюджетные поступления в размере $3 млрд в год.

Шефчович является европейским комиссаром от Словакии, которая, наряду с Польшей, потеряет доходы от транзита российского газа в случае поставок в обход Украины. Еврокомиссия старалась утвердить и успеть имплементировать до конца 2019 года поправки в Газовую директиву, которые распространяют энергетические нормы ЕС на морские трубопроводы, что может ограничить возможности "Газпрома" по свободному использованию мощностей "Северного потока - 2".

10 сентября текущего года стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его пропускная способность - 36 млрд куб. м в год. В результате решения суда "Газпром" сможет использовать Opal лишь на 50%, пока данное решение не будет обжаловано.