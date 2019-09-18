Сбербанк еще не принял решения по долгу "Мечела"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Сбербанк пока не принял решения о дальнейшей судьбе долга горно-металлургической компании "Мечел", находится в диалоге с другими банками-кредиторами компании. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Пока нет, мы в процессе дискуссии с другими банками", - сказал Греф.

Ранее в Сбербанке заявляли, что готовы обсуждать реструктуризацию задолженности "Мечела" только после изучения новой финансовой модели компании.

Последние несколько лет "Мечел" вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец 2018 года чистый долг "Мечела" (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд рублей против 466,873 млрд рублей на конец 2017 года.

В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга "Мечела", согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. Иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность "Мечела" в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.