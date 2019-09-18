В Киеве рассказали о решениях, принятых для подписания транзитного контракта по газу

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Украинское правительство приняло все решения, которые позволят подписать транзитный газовый контракт. Об этом сообщил на брифинге в среду министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы приняли необходимые решения, чтобы обеспечить отделение газотранспортной системы (от компании "Нафтогаз" - прим. ТАСС) и возможность подписания договора согласно требованиям третьего энергетического пакета и европейского законодательства", - заявил он.

Оржель отметил, что в преддверии трехсторонних консультаций по газу в формате Россия-ЕС-Украина Киеву было важно продемонстрировать готовность к результативной работе.

"Мы договорились с Европейской комиссией, с [зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марошем] Шефчовичем, что очень правильно дать сигнал, что мы все работаем для обеспечения максимально эффективного результата", - сказал Оржель. Он заверил также, что Киев поддерживает предложение Шефчовича об объемах транспортировки газа и сроках. "У нас есть позиция, которая была озвучена Шефчовичем. Мы поддерживаем ее, там были названы определенные объемы транспортировки и сроки", - уточнил Оржель.

Трехсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина пройдут в Брюсселе 19 сентября, в них примут участие главы российского "Газпрома" Алексей Миллер и украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев. Перед началом консультаций Шефчович проведет двусторонние встречи с делегациями России и Украины, на которых Москву будет представлять глава Минэнерго РФ Александр Новак, а Киев - Оржель. Консультации будут сосредоточены вокруг вопроса о том, как отразить энергетические нормы ЕС в будущем рамочном соглашении. Стороны также обсудят продолжительность будущего контракта, а также необходимые объемы и тарифы.

На прошлой неделе Шефчович заявил, что ЕК на переговорах 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию. По его словам, еще одной темой переговоров станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые "принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему". Он отметил, что стороны намерены также обсудить порядок формирования транзитных тарифов.

Европейские предложения

По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год. Многие киевские политики и чиновники, включая главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, неоднократно заявляли, что в случае прекращения украинского транзита после истечения действующего контракта в конце 2019 года Киев потеряет бюджетные поступления в размере $3 млрд в год.

Шефчович является европейским комиссаром от Словакии, которая, наряду с Польшей, потеряет доходы от транзита российского газа в случае поставок в обход Украины. Еврокомиссия старалась утвердить и успеть имплементировать до конца 2019 года поправки в Газовую директиву, которые распространяют энергетические нормы ЕС на морские трубопроводы, что может ограничить возможности "Газпрома" по свободному использованию мощностей "Северного потока - 2".

10 сентября стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его пропускная способность - 36 млрд куб. м в год. В результате решения суда "Газпром" сможет использовать Opal лишь на 50%, пока это решение не будет обжаловано.